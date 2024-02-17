Новые идеи для отдыха на следующую неделю – с «ПАИ-Афиша»

11:40, 18 февраля 2024, ПАИ

Как мирная наука астрономия помогала ковать Великую Победу, как проявить смекалку в интеллектуальных играх и что поможет растопить лёд непонимания – вот далеко не полный спектр эмоций, которые захватят псковичей уже в ближайшие дни. О самых ярких культурных мероприятиях предстоящей недели – в обзоре «ПАИ-Афиша».

«Славься, армия родная»

Что: праздничная тематическая программа.

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 22 февраля в 14:00.

16+

Разумеется, в Доме офицеров уже приготовились чествовать всех, кто имеет отношение к служению Отечеству. Так, 22 февраля в 14:00 здесь пройдёт праздничная тематическая программа «Славься, армия родная», посвящённая Дню защитника Отечества. Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе Дома офицеров.

А 25 февраля в 14:00 на концерте «Для любимых Пап и Мам» Дом офицеров объединит сразу два праздника. Участниками концерта станут младшие составы творческих коллективов Дома офицеров, образцовая студия при Заслуженном коллективе народного творчества "Театра танца "Русские узоры", образцовый художественный коллектив детской вокальной студии «Позитив».

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Конечно же, в Доме офицеров обязательно стоит посетить выставку, посвященную 35-летию со дня окончания вывода советских войск из Афганистана. Здесь можно ознакомиться с репродукциями картин боевого генерала Виктора Куценко «Огненными дорогами Афганистана».

«Тысяча дней без детства»

Что: экскурсия-эмпатия

Где: Псковский музей-заповедник, главное здание, г.Псков, ул. Некрасова, д.7.

Когда: 24 февраля в 15:00

Псковский музей-заповедник приглашает на новую экскурсию-эмпатию «Тысяча дней без детства», посвященную особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове и блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде.

«Подлинные вещи из экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» станут ярким дополнением к информации о героических поступках, тяжелых буднях и праздниках военного времени в жизни детей и подростков», - рассказали в музее.

Обязательна предварительная запись: +78112663311.

«Лофтирник»

Что: квартирник с «Неужели заря», «Ближе к свету» и «Дождались».

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 25 февраля в 17:00.

12+

По-настоящему особенное мероприятие предлагает посетить 25 февраля в 17:00 креативное пространство «Лофт». На сцене выступят стразу три псковских музыкальных коллектива – «Неужели заря», «Ближе к свету» и «Дождались».

«Что может быть романтичнее, чем зажигательный танец со своей второй половинкой, да ещё и под энергичные гитарные риффы от молодых и талантливых музыкальных групп...» - задают риторический вопрос организаторы.

Билеты можно приобрести у администратора или онлайн по ссылке

А для тех, кто мечтает стать ярким и запоминающимся спикером креативное пространство «Лофт» предлагает приобщиться к практическому курсу по дизайну голоса и уверенной речи от Ирины Владимировой «Во весь голос». Занятия пройдут 21 и 28 февраля, 6, 13 и 20 марта в 18:30.

Если вы готовы открывать новые горизонты ваших умственных способностей, то вам явно не помешает посетить уникальный курс «Корпорация МОЗГ». Серии интенсивов позволят освоить техники и методы для развития выдающейся памяти. Занятия состоятся 25 февраля, 3 и 10 марта в 15:00.

Билеты можно купить здесь или заранее в «Лофте».

Укрепить свою память поможет и Нейрофитнес. Простые и эффективные техники для успеха в учебе, работе и жизни можно освоить на занятиях 18 февраля в 15:00.

Билеты можно купить здесь или у администратора в «Лофте».

Учитывая, что впереди 23 февраля и 8 марта, «Лофт» подготовил программу «ФЕВРОМАРТ», включающую множество вариантов отличного проведения досуга всем классом. Тут и квесты для класса, и детский квиз, и Форд «Актив», и неоновая вечеринка для класса «Звёздный час», и интерактивная игра «Вечериночка», и интеллектуальная игра «Взрыв мозга», и интеллектуальная игра «Краски интеллекта», а также «Мафия». Чтобы подобрать подходящую программу, звоните +7 (921) 000-35-54.

"Глазами детей"

Что: праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Где: Городской культурный центр, г. Псков, пл. Победы, 1.

Когда: 23 февраля в 14:00.

3+

23 февраля в 14:00 Городской культурный центр приглашает на праздничный концерт «Глазами детей», посвященный Дню защитника Отечества.

«В программе участвуют лучшие детские коллективы ГКЦ. Артисты расскажут зрителям о том, что такое праздник 23 Февраля и почему он так важен для нашей страны, узнают о том, кто такие защитники Отечества, и как они охраняют нашу Родину», - отмечают организаторы.

«Букашка Мари»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 25 февраля в 12:00 и 14:00.

0+

25 февраля в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол приглашает маленьких гостей на музыкальную и добрую постановку «Букашка Мари», действие которой происходит во французском ботаническом саду. Режиссер - Борис Поткин.

«История маленькой божьей коровки Мари, которой до всего есть дело, а потому с ней вечно случаются прелюбопытнейшие истории. Но у букашки есть замечательные друзья-музыканты кузнечик Жак, улитка Жозефина и червячок Луи, которые всегда готовы прийти на помощь», - приоткрыли сюжет в театре.

А 24 февраля в 12:00 и 14:00 самых маленьких зрителей (3+) ждет поучительная сказка «Машенька и медведь».

«Зигзаг удачи»

Что: сатирическая комедия.

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 21 февраля в 19:00.

16+

21 февраля в 19:00 в Доме офицеров покажут сатирическую комедию "Зигзаг удачи" по культовому роману Юрия Полякова "Козленок в молоке".

«Эта история заставит вас задуматься: что делает человека гением? Может ли обычный человек, обладая находчивостью и уверенностью в себе, стать светской звездой? Спектакль раскрывает эти вопросы через живую игру актёров, искромётный юмор и захватывающие повороты сюжета», - отмечают организаторы.

«Православная вера и русское слово»

Что: выставка Петра Оссовского.

Где: Музей-заповедник «Изборск», г. Изборск, ул. Печорская, 41а.

Когда: вход свободный, музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

Музей-заповедник «Изборск» приглашает в Изборскую палату Русской словесности и Православной веры на авторскую экспозицию росписей народного художника СССР, академика живописи Петра Оссовского.

«Экспозиция посвящена тем самым важным и сакральным вещам, на которых всегда стояла Россия – православной вере и русскому слову. Центральное место здесь занимают образы двух величайших людей в истории России - Святой равноапостольной княгини Ольги, принесшей на родину православную веру и заложившей основы русской государственности, и великого поэта, основателя русской словесности Александра Сергеевича Пушкина», - отметили в музее.

«Певец леса» и «Из жизни Христа»

Что: цикл бесед о русском искусстве

Где: Картинная галерея архимандрита Алипия, г. Печоры, ул. Международная, 3.

Когда: 23 февраля в 16:00 и 24 февраля в 14:00.

Картинная галерея архимандрита Алипия (Воронова) 23 и 24 февраля приглашает принять участие в цикле бесед, посвящённых творчеству русских художников.

«23 февраля, в 16:00 пройдёт беседа по творчеству Ивана Шишкина на тему «Певец леса», а 24 февраля, в 14:00 участники обсудят тему «Библейские сюжеты в цикле картин В. Д. Поленова «Из жизни Христа», - пояснили в галерее.

Предварительная запись по телефону (8 81148) 2-24-04, количество мест ограничено, мероприятие платное.

А если вы хотите узнать историю города Печоры от эпохи неолита до наших дней или познакомиться с культурой коренного малочисленного народа сето, вам стоит посетить сборную экскурсию Музея истории города Печоры (г.Печоры, ул. Международная, д. 6), которые состоятся 23 и 24 февраля в 13:00. Предварительная запись по телефону: +78114823077

«Гробница малыша Тутанхамона»

Что: Комикс, спектакль по пьесе О.Дюфо

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 25 февраля в 19:00.

18+

25 февраля в 19:00 Псковский драматический театр приглашает на камерный спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» по пьесе драматурга Оливии Дюфо.

«В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на очень престижную премию, самую престижную для авторов комиксов в Новой Англии. В тот же день она теряет свою единственную дочь. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни», - рассказали о сюжете постановки в театре.

Также зритель вновь ждет встречи с героями эпической драмы «Лягушки» 18+ по роману китайского прозаика современности Мо Яня, которая состоится 20 февраля в 18:30.

21 и 22 февраля в 19:00 зрителя ждет встреча с фантастическим абсурдом, божественной сказкой и демографической комедией «Сережа очень тупой» 18+

22 февраля в 19:00 монопьеса Юлии Поспеловой «Говорит Москва» 16+ приоткроет зрителю историю взросления девочки Светланы. И хоть не называются по фамилиям ни Сталин, ни его дочь Светлана Аллилуева, однако исторические прототипы персонажей угадываются.

23, 24 и 25 февраля в 11:00 спектакль для самых маленьких «Большое космическое путешествие» 0+. Это история про детскую мечту, реализация которой делает малышей поистине счастливыми. (Билеты проданы)

23 и 24 февраля в 19:00 зрителя ждет встреча со спектаклем «Морфий» по мотивам рассказов М.Булгакова «Записки юного врача» и «Морфий». Это история про отчаяние и преодоление, про жизнь и смерть.

24 и 25 февраля в 19:00 моноспектакль народного артиста РФ Игоря Волкова «Весёленькое кладбище» 16+ расскажет зрителю о нелепых подробностях театрального быта и самоотверженной любви к искусству, мелочности, меркантильности и одновременно истинном донкихотстве странствующих рыцарей сцены.

Спектакль-кабаре в постановке «Постой паровоз! Вторая ходка» 18+, погружающий в атмосферу российского тюремного романса песнями известных авторов, ушедших в народ, лирикой Высоцкого, поэзией Пастернака и Заболоцкого и хитами Михаила Круга состоится 25 февраля в 19:00.

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«Черновики»

Что: музыкально-поэтическая программа

Где: малый актовый зал библиотеки имени Курбатова, г. Псков, ул. Профсоюзная д.2, 1 этаж.

Когда: 21 февраля 18:30 - 20:00.

21 февраля в 18.30 Псковская областная библиотека имени Курбатова приглашает литераторов и музыкантов на музыкально-поэтическую программу «Черновики». На встрече обещают заглянуть в самые завораживающие состояния текстов русских поэтов и прозаиков - рукописи, черновики, эскизы, записи и заметки.

«Что таится за рукописями Федора Достоевского, Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и других мастеров слова? Об этом расскажут их черновики - интереснейшие свидетели ушедших эпох», - отмечают организаторы.

Участие в программе предполагает поэтическое или музыкальное выступление - исполнение стихотворений (или музыкальных произведений) русских поэтов, а также поэтическое или музыкальное авторское выступление – исполнение своих собственных поэтических или музыкальных произведений.

Как отмечают организаторы, места для выступления ограничены, поэтому открыта регистрация

«Звёзды Великой Победы»

Что: полнокупольный фильм

Где: Планетарий, ул. Советская, д. 64А

Когда: 19, 20, 21 и 22 февраля, в 13:00 и 14:00

8+

Псковский Планетарий приглашает 19, 20, 21 и 22 февраля, в 13:00 и 14:00 на полнокупольный фильм «Звёзды Великой Победы».

«Этот фильм расскажет о том, как мирная наука астрономия помогала ковать Великую Победу. О том, как знание небесных законов позволило выиграть тяжелейшие сражения на многих театрах военных действий, а игнорирование их порой оборачивалось поражением. Вы узнаете о том, как ориентироваться и узнавать время по Солнцу и Луне, о том, как лунные приливы и отливы помогали успеху боевых операций», - рассказали в Планетарии.

Принимают только коллективные заявки по телефону 33-12-93.

«О Родине, о подвигах, о славе…»

Что: концерт патриотической классики в исполнении Губернаторского симфонического оркестра

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 22 февраля, 18:00.

Концерт в честь Дня защитника Отечества Губернаторский симфонический оркестр Псковской области 24 февраля в 18:00 посвятит русской патриотической классике. Художественный руководитель и главный дирижер - Алексей Репников, солистка концерта - лауреат международных конкурсов Кристина Евдокимова, за дирижерским пультом Эдуард Банько.

«В программе - сочинения М. Глинки, А. Бородина, С. Рахманинова, П. Чайковского. Прозвучат арии и симфонические фрагменты из первой русской классической оперы «Жизнь за царя» и темпераментные «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». «Славянский марш» и увертюра «1812 год» П. Чайковского увенчают концерт, дав слушателям возможность сравнить два масштабных произведения на военно-историческую тему, которые с первых дней стали любимыми и каждый раз вызывали «бурю патриотического восторга», - отметили в филармонии.

Также 25 февраля в 11:30 и 13:00 в Филармонии малышей ждет программа «Маленькие сказки из «Детского альбома» по пьесам П. И. Чайковского, созданная из стихов и музыки, исполненной на клавишном электронном инструменте и магия Теневого театра. А 25 февраля в 14:30 и 16:30 ребят ожидает увлекательный "Мультконцерт".

Поскольку премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром произвёл фурор, его дополнительный показ пройдёт в Псковской областной филармонии 18 февраля в 15:00.

«Однажды я приехал к деду Василию»

Что: моноспектакль

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1Б.

Когда: 24 февраля в 18:00.

12+

Креативное пространство «Лофт» 24 февраля в 18:00 приглашает псковичей и гостей города на моноспекталь «Однажды, я приехал к Деду Василию...». Сергей sumcin Иванов поделится историей общения со своим дедом Василием, под музыкальное сопровождение Александра Григорьева (Капитан Смоллетт).

«В городской суете мы иногда чувствуем себя одинокими. Но у каждого в своём мире есть уютный уголок в деревне и живущий в ней дед Василий, с которым можно обсудить все свои проблемы и переживания. В результате этих бесед что-то проясняется или появляются новые вопросы. Такова магия посиделок со стариком», - приоткрывает сюжет моноспектакля его исполнитель.

Билеты можно приобрести онлайн или у администратора в Лофте.

«Большая перемена»

Что: тематическая смена, веселые каникулы для первоклассников

Где: «Простория», г. Псков, Иркутский пер., 2.

Когда: с 19 по 22 февраля.

6+

Не знаете чем занять своего непоседливого первоклашку? В «Простории» готовы взять эту заботу на себя и организовать веселую тематическую смену "Большая перемена" в Центре науки и спорта «Без предела».

«За время тематической смены "Бодбшая перемена" дети смогут стать более самостоятельными, любознательными, уверенными и общительными. Будет много игр и веселья, прогулки на свежем воздухе, и, конечно же, не забудем про спорт!» - обещают организаторы.

Длительность смены - 4 дня, с 19-го по 22-е февраля. Режим работы с 9:00 до 18:00. Питание в ресторации «Сад Подзноева», посещение территории спорта, бассейна, творческие и кулинарные мастер-классы.

Оставить заявку можно по телефону 797-007 или по ссылке

Также «Простория» предлагает приять участие в «Кулинарной битве» - новом формате мероприятия для школьных групп от Центра науки и спорта «Без предела». Он объединит в себе тематику сразу двух праздников: 23 февраля и 8 марта! Узнать подробную информацию и оставить заявку можно по телефону 797-007, или по ссылке

Филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах

Что: Новая культурно-просветительская площадка

Где: Псковская область, Дедовичи, ул. Яковлева,11.

Когда: с 10:00 до 18:00 , вторник выходной.

Посетить новую Новая культурно-просветительская площадку, посвященную истории партизанского края, приглашает недавно открытый филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах. Здесь вы узнаете об истории создания партизанского движения на территории Псковской области и истории отправки первого продовольственного обоза в блокадный Ленинград.

«В числе экспонатов – подлинные предметы быта и оружие, печатная машина «Бостонка», обнаруженная на месте партизанского лагеря, радиостанция «Север», широко используемая партизанскими соединениями и диверсионными группами в тылу врага», - отметили в филиале музея. Телефон для справок: +7 (811) 369-38-72

"Поём наше на бис!"

Что: творческий проект «Сила русских традиций»

Где: Городской культурный центр, г. Псков, пл. Победы, 1.

Когда: 25 февраля в 16:00.

6+

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева, Заслуженный коллектив народного творчества «Псковский русский народный хор» и Народный коллектив студия циркового искусства «Псковский цирк» ждут друзей на творческом проекте «Сила русских традиций», который состоится в Городском культурном центре 25 февраля в 16:00.

«Это завораживающее и душевное представление станет настоящим подарком для вашей души, наполнив вас яркими, родными мелодиями и танцевальными ритмами. "Поём наше: на бис!" несет в себе глубокий дух патриотизма и гордости за наше культурное наследие. Позвольте себе окунуться в атмосферу наполненную радостью и восторгом, открыв новые грани народной музыкальной традиции», - отмечают организаторы творческого проекта.

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