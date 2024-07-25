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Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

Опубликована программа фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который состоится в Изборске 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей
  • Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»
    Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей

Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам манёвров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

Программа:

  • с 10:00 до 20:00 – средневековая ярмарка;
  • с 12:00 до 18:00 – мастер-классы по старинным ремёслам;
  • с 12:00 до 18:00 – работа детской интерактивной площадки «Живая история». Секреты и дегустация блюд средневековой кухни, игры-путешествия по городам Древней Руси, историческая фотозона;
  • с 12:00 до 18:00 – выставка вооружения и доспехов «Доблесть эпох», исторический лекторий;
  • с 12:00 до 20:00 – интерактивная площадка «Лагерь стрельцов». Знакомство с бытом и устройством средневекового военно-полевого лагеря, работа лучного и суличного тира;
  • в 14:00 – открытие фестиваля. Представление клубов. Дефиле исторического костюма и доспехов XIV-XV веков, сражение по правилам манёвров;
  • с 15:30 – выступление этно-фолк-группы Bee Celtic. Мастер-класс по средневековым танцам;
  • с 17:00 – XVI-XVII век в истории Изборска. Дефиле исторического костюма и доспехов XVI-XVII века, показательные выступления клубов, реконструкция эпизода сражения;
  • с 18:00 – выступление этно-фолк-группы Bee Celtic.
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