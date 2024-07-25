Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

16:08, 25 июля 2024, ПАИ

Опубликована программа фестиваля военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который состоится в Изборске 3 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей



Фото: Анастасия Тарасова / Изборский музей















Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам манёвров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

Программа: