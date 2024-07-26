Презентация путеводителя по Псковской области Ники Ганич проходит в медиацентре ПАИ

14:11, 26 июля 2024, ПАИ

Путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» презентуют в медиацентре ПАИ. Его автором является известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич.

Напомним, что договорённости о сотрудничестве с Псковской областью губернатор Михаил Ведерников и автор проекта Ника Ганич достигли в январе на выставке-форуме «Россия». Команда проекта посетила несколько районов области. В гид смогли войти не только достопримечательности, но и отели, рестораны, кофейни, производства и отдельные маршруты для гостей. Кроме прочего, в книгу включили рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич.

В презентации принимают участие представители ресторанов, кафе, гастробаров, крафтовых производств Псковской области, вошедших в книгу. В рамках мероприятия также вручат дипломы от проекта «География на вкус» в номинациях «Лучшие рестораны Псковской области», «Лучший шеф-повар Псковской области», «Лучшие десерты Псковской области».

Добавим, что помимо печатной версии путеводителя информация о регионе будет продублирована на сайте «География на вкус». Отметим, что впервые в медиацентре ПАИ собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.