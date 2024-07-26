Праздник «На валу» пройдёт в Изборске 27 июля

17:55, 26 июля 2024, ПАИ

Праздник «На валу», посвящённый 80-й годовщине освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт в Изборске 27 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Гости Изборска узнают о выставках, которые открываются в музее-заповеднике в ближайшее время, смогут всей семьёй поиграть на интерактивной площадке «Живая история» и совершить путешествие в прошлое Изборска, посетив музейные экспозиции. В музее также отметили, что 27 июля все жители Изборска смогут бесплатно посетить выставочный зал и усадьбы музейного квартала.

Программа праздника:

в 12:00 – митинг на братском захоронении;

в 13:00 – торжественное открытие праздника на крепостном валу. Праздничный концерт с участием творческих коллективов Изборского ДК, города Пскова, Печор, Палкино и Острова. Поздравление и чествование жителей Изборска;

с 13:00 до 16:00 – детская интерактивная площадка «Живая история»;

с 16:00 до 18:00 – презентация выставок: «...Съ желѢзом въ рукахъ, съ крестомъ въ сердцѢ...», «Музей 60», «С любовью из Изборска», «В сиянии Андреевского флага» в доме купца Белянина (улица Печорская, 39);

23:00 – праздничная дискотека в Изборском доме культуры.

В музее также напомнили, что 3 августа они ждут псковичей и гостей региона на фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который позволит присутствующим погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями и ратными подвигами своих предков. Программу фестиваля смотрите здесь. О том, как проходил фестиваль в прошлом году, – в нашем фоторепортаже.