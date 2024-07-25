Съёмки сериала «Казачок-2» проходят в Пскове

14:50, 25 июля 2024, ПАИ

Съёмки сериала «Казачок-2» проходят в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что три дня будут частично перекрыты улицы Гоголя и Олега Кошевого в Пскове для съёмок сериала.

Напомним, что первый сезон комедийного сериала «Казачок», съёмки которого проходили в Псковской области, стартовал в эфире 1 апреля этого года.

По сюжету подросток Стёпа попадает в XVII век и становится жителем казачьей станицы. Парню, родившемуся в цифровом веке, придётся выживать во времена грандиозных бунтов и перемен и на практике осваивать заваленный в школе урок истории. Фильм в развлекательном ключе расскажет о дружбе, любви и настоящем патриотизме.

Сериал снимали в исторических локациях в Псковской области. В августе прошлого года съёмочная группа также работала в Пскове (здесь можно полистать фоторепортаж). Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе. В сентябре съёмки проходили в Изборске.

О своём фильме Сергей Светлаков рассказал в эксклюзивном интервью «Первому Псковскому».