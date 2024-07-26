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Общество

Открытие парка аттракционов, креативные коляски и фестиваль сапсёрфинга: как в Пскове пройдёт День города

Празднования Дня города в Пскове активно продолжится в эти выходные, 27 и 28 июля. Напомним о самых интересных событиях этих дней.

19-й фестиваль «Псковская уха – 2024» пройдёт на набережной реки Великой (площадка у храма Климента Римского) в 8:00 27 июля. В прошлом году он стал одним из рекордных по количеству участников – зарегистрировалось 117 рыболовов.

В субботу на пляже в акватории реки Великой в 9:00 состоится фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест», а в 10:00 у базы «Ника» пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».

На стадионе «Машиностроитель» в 10:00 проведут городские соревнования «Кубок освобождения».

В парке Строителей в 12:00 пройдёт весёлый и креативный «Парад колясок».

В Зелёном театре Пскова в честь Дня города состоится праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» в 17:00.

27 июля в 21:00 в сквере имени 60-летия Великого Октября состоится торжественное открытие пешеходного мультимедийного фонтана.

28 июля в 12:00 пройдёт долгожданное торжественное открытие парка аттракционов «Волшебная гора».

Концертная программа «О, Псковщина, душа тебе танцует и поёт!» состоится в сквере у Дома офицеров в 14:00.

Завершится празднование Дня города открытым вечером танцев «Чай, кофе, потанцуем!» в Финском парке в 16:30.

Подробную программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.

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