Открытие парка аттракционов, креативные коляски и фестиваль сапсёрфинга: как в Пскове пройдёт День города
Празднования Дня города в Пскове активно продолжится в эти выходные, 27 и 28 июля. Напомним о самых интересных событиях этих дней.
19-й фестиваль «Псковская уха – 2024» пройдёт на набережной реки Великой (площадка у храма Климента Римского) в 8:00 27 июля. В прошлом году он стал одним из рекордных по количеству участников – зарегистрировалось 117 рыболовов.
В субботу на пляже в акватории реки Великой в 9:00 состоится фестиваль сапсёрфинга «Псков Sup Фест», а в 10:00 у базы «Ника» пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».
На стадионе «Машиностроитель» в 10:00 проведут городские соревнования «Кубок освобождения».
В парке Строителей в 12:00 пройдёт весёлый и креативный «Парад колясок».
В Зелёном театре Пскова в честь Дня города состоится праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» в 17:00.
27 июля в 21:00 в сквере имени 60-летия Великого Октября состоится торжественное открытие пешеходного мультимедийного фонтана.
28 июля в 12:00 пройдёт долгожданное торжественное открытие парка аттракционов «Волшебная гора».
Концертная программа «О, Псковщина, душа тебе танцует и поёт!» состоится в сквере у Дома офицеров в 14:00.
Завершится празднование Дня города открытым вечером танцев «Чай, кофе, потанцуем!» в Финском парке в 16:30.
Подробную программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.