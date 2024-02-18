До -13 градусов прогнозируют в Псковской области 19 февраля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 февраля. Осадков в течение суток преимущественно не будет, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
На дорогах местами будет гололедица.
Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по Псковской области ночью составит от -8 до -13 градусов, днём – от -3 до +2.
Атмосферное давление будет высоким.
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