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Общество

Последние звонки в российских школах пройдут 24 и 25 мая

Последние звонки в школах России в этом учебном году пройдут 24 и 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Последние звонки в российских школах пройдут в этом году 24-25 мая. Фото: ПАИ

«Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24-25 мая», – сказал он.

При этом выпускные вечера в российских школах состоятся 28 и 29 июня, отметил министр.

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