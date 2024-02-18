Последние звонки в российских школах пройдут 24 и 25 мая

13:39, 18 февраля 2024, ПАИ

Последние звонки в школах России в этом учебном году пройдут 24 и 25 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24-25 мая», – сказал он.

При этом выпускные вечера в российских школах состоятся 28 и 29 июня, отметил министр.