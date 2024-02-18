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Группа «Наши» выступает в Пскове

Концерт группы «Наши» проходит в Доме офицеров в Пскове сегодня, 18 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Группа «Наши» выступает в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ. На фото: Руслан Осташко

Артисты представят в Пскове три новые песни, рассказал фронтмен группы Руслан Осташко.

«Самое главное – это установить связь. Ребята там очень много слов благодарности передают тем людям, которые участвуют в сборе помощи», – отметил он.

Фото с концерта группы

Музыкант подчеркнул, для группы важно установить связь между воинами в зоне СВО и тылом.

«Для нас важно это донести, что они там ценят, видят, чувствуют. И самое главное, чтобы эта поддержка продолжалась, и был заряд для жизни у них там. Письма, которые дети пишут, носочки, которые бабушки вяжут, они хранят у сердца. Они лучше любого бронежилета спасают от пуль и осколков и сохраняют жизни. Потому что, когда ребята знают, что их ждут дома – они возвращаются», – сказал Руслан Осташко.

Напомним, концерт состоится в рамках всероссийского тура «Своих не бросаем» при поддержке общественной организации «Народный фронт».

«Наши» – музыкально-патриотическая группа, основанная членом Центрального штаба «Народного фронта», ведущим Первого канала Русланом Осташко и вокалистом Игорем Тухватовым в 2021 году.

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