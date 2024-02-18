Пешехода сбили в Островском районе
Пешехода сбили в Островском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на пешехода в деревне Заньково Островского района.
Прибывшие медики госпитализировали пешехода в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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