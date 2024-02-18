Пьяного водителя-рецидивиста задержала полиция в Себежском районе

16:27, 18 февраля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержала полиция в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 февраля в деревне Берёзка Себежского района инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Выяснилось, что за рулём этой машины находился 63-летний местный житель, который был в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.