Великолучане приняли участие в лыжном патриотическом маршруте «Тропа Героя»

16:58, 18 февраля 2024, ПАИ

Учащиеся Лычевской, Булынинской, Ивановской школ, Переслегинской гимназии и студенты Великолукского механико-технологического колледжа стали участниками лыжного патриотического маршрута «Тропа Героя». Маршрут посвящен Герою Советского Союза Матвею Кузьмичу Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина, пишет районная газета «Наш путь».

Юнармейцы проследовали от Лычевской школы к Малкинской высоте – месту гибели Матвея Кузьмина.

У памятного знака состоялся митинг, на котором говорили о подвиге выдающегося земляка. Его память почтили минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к монументу.

«Находясь на месте гибели нашего земляка, героя Советского Союза Матвея Кузьмича Кузьмина мы испытываем сложные чувства: и горечь от того, что и тогда, и сейчас люди вынуждены ценой своей жизни добиваться справедливости и победы, и гордость за то, что именно наш земляк является примером патриотизма!», – отметила в своем выступлении и. о. начальника управления образования администрации Великолукского района Евгения Курк.

Всего в мероприятии приняли участие более 60 человек.

«Мероприятие стало уже традиционным, поскольку организовывает наша школа его уже третий год подряд. В этом году нам удалось масштабировать «Тропу Героя» и совместно с Домом культуры города Великие Луки организовать и привлечь еще больше участников. Принять участие в акции откликнулись не только учебные учреждения нашего района, но и городские», – рассказал организатор мероприятия, советник директора по воспитанию Лычевской школы Сергей Новиков.

Он добавил, что планируется расширить проект, организовать полевую кухню и сделать так, чтобы мероприятие выросло до районного уровня.