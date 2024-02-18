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Великолучане приняли участие в лыжном патриотическом маршруте «Тропа Героя»

Учащиеся Лычевской, Булынинской, Ивановской школ, Переслегинской гимназии и студенты Великолукского механико-технологического колледжа стали участниками лыжного патриотического маршрута «Тропа Героя». Маршрут посвящен Герою Советского Союза Матвею Кузьмичу Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина, пишет районная газета «Наш путь».

Великолучане приняли участие в лыжном патриотическом маршруте «Тропа Героя». Фото здесь и далее: районная газета «Наш путь»

Юнармейцы проследовали от Лычевской школы к Малкинской высоте – месту гибели Матвея Кузьмина.

У памятного знака состоялся митинг, на котором говорили о подвиге выдающегося земляка. Его память почтили минутой молчания. Затем состоялась церемония возложения цветов к монументу.

«Находясь на месте гибели нашего земляка, героя Советского Союза Матвея Кузьмича Кузьмина мы испытываем сложные чувства: и горечь от того, что и тогда, и сейчас люди вынуждены ценой своей жизни добиваться справедливости и победы, и гордость за то, что именно наш земляк является примером патриотизма!», – отметила в своем выступлении и. о. начальника управления образования администрации Великолукского района Евгения Курк.

Всего в мероприятии приняли участие более 60 человек.

«Мероприятие стало уже традиционным, поскольку организовывает наша школа его уже третий год подряд. В этом году нам удалось масштабировать «Тропу Героя» и совместно с Домом культуры города Великие Луки организовать и привлечь еще больше участников. Принять участие в акции откликнулись не только учебные учреждения нашего района, но и городские», – рассказал организатор мероприятия, советник директора по воспитанию Лычевской школы Сергей Новиков.

Он добавил, что планируется расширить проект, организовать полевую кухню и сделать так, чтобы мероприятие выросло до районного уровня.

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