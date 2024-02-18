Конкурс «Мистер – 2024» проходит в Печорском районе
Конкурс «Мистер – 2024» проходит в Печорском центре культуры. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Всего за звание «Мистер – 2024» борются шесть учащихся Печорской лингвистической гимназии и Печорской школы №3.
«Спортивный конкурс уже выявил сильнейших. А творческий – не оставил равнодушных в зале», – отметили в газете.
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