Конкурс «Мистер – 2024» проходит в Печорском районе

17:58, 18 февраля 2024, ПАИ

Конкурс «Мистер – 2024» проходит в Печорском центре культуры. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Всего за звание «Мистер – 2024» борются шесть учащихся Печорской лингвистической гимназии и Печорской школы №3.

«Спортивный конкурс уже выявил сильнейших. А творческий – не оставил равнодушных в зале», – отметили в газете.