Потепление прогнозируют на Северо-Западе России
Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».
В начале рабочей недели на Северо-Западе благодаря антициклону существенные осадки маловероятны. Дневная температура на севере и востоке будет до –3…–8 градусов, на юго-западе – до 0…–5 градусов. Во второй половине недели антициклон сменится циклоном, из-за чего пойдёт снег, на юге переходящий в дожди, и потеплеет на 4–5 градусов.
В Санкт-Петербурге в понедельник и вторник осадков скорее всего не будет, а днём столбики термометров покажут до –1…–4 градусов. Затем пойдут небольшие снегопады, переходящие в дожди, и потеплеет до +1…+4 градусов.
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