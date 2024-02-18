Потепление прогнозируют на Северо-Западе России

18:09, 18 февраля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

В начале рабочей недели на Северо-Западе благодаря антициклону существенные осадки маловероятны. Дневная температура на севере и востоке будет до –3…–8 градусов, на юго-западе – до 0…–5 градусов. Во второй половине недели антициклон сменится циклоном, из-за чего пойдёт снег, на юге переходящий в дожди, и потеплеет на 4–5 градусов.

В Санкт-Петербурге в понедельник и вторник осадков скорее всего не будет, а днём столбики термометров покажут до –1…–4 градусов. Затем пойдут небольшие снегопады, переходящие в дожди, и потеплеет до +1…+4 градусов.