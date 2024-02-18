Автомобиль сбил 16-летнего подростка в Пскове
Водитель BMW сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №64/2 на улице Николая Васильева в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Подростка госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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