Автомобиль и гараж сгорели в Порхове
Автомобиль загорелся в гараже на проспекте Ленина в Порхове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
В результате пожара сгорел автомобиль и кровля гаража по всей площади. Вторую машину удалось спасти.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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