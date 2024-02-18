Автомобиль и гараж сгорели в Порхове

19:20, 18 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль загорелся в гараже на проспекте Ленина в Порхове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

В результате пожара сгорел автомобиль и кровля гаража по всей площади. Вторую машину удалось спасти.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.