Мастер-класс по изготовлению валенок-шептунов прошёл в Красногородском районе

22:54, 18 февраля 2024, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению валенок-шептунов прошёл в музейной комнате «Живая старина» Покровского дома культуры в Красногородском районе, сообщает газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



















Под руководством мастериц Жанны Тарасовой и Надежды Стюбко взрослые и дети пытались освоить технику мокрого войлоковаляния.

«Валенки-шептуны – миниатюрный парный оберег из шерсти. Люди нашёптывали в валеночки свои заветные желания и верили, что оберег поможет этим желаниям исполниться. Крошечные валеночки хозяева вешали в избе, клали внутрь монетку, зёрнышко, алую ленту и просили о достатке, ладе в семье, счастье. Шептуны служили оберегом всем домочадцам», – рассказали в газете.