День орнитолога отмечают 19 февраля в России

07:01, 19 февраля 2024, ПАИ

Ежегодно 19 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают орнитологи, пишет calend.ru.

19 февраля 1983 года было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР.

Спустя девять лет ассоциации переименовали в честь известного русского зоолога Михаила Мензбира, являющегося основоположником отечественной орнитологии.

Позднее общество переименованное в позднее переименованное в Мензбировское орнитологическое общество.

Отметим, что птицы являют собой самую обширную группу позвоночных, внесённых в Красную книгу России. Из 127 видов птиц 122 специалисты наблюдпют на особо охраняемых природных территориях федерального значения.