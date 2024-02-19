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Общество

День орнитолога отмечают 19 февраля в России

Ежегодно 19 февраля в России свой профессиональный праздник отмечают орнитологи, пишет calend.ru.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

19 февраля 1983 года было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии Наук СССР.

Спустя девять лет ассоциации переименовали в честь известного русского зоолога Михаила Мензбира, являющегося основоположником отечественной орнитологии.

Позднее общество переименованное в позднее переименованное в Мензбировское орнитологическое общество.

Отметим, что птицы являют собой самую обширную группу позвоночных, внесённых в Красную книгу России. Из 127 видов птиц 122 специалисты наблюдпют на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

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