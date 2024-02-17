Число приверженцев ЗОЖ уменьшилось в трети регионов России

07:41, 19 февраля 2024, ПАИ

Количество приверженцев ЗОЖ в разных регионах России подсчитали специалисты, пишут «Известия» со ссылкой на консалтинговую компанию FinExpertiza.

Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, снизилось в 28 регионах России. Наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской автономной области, Адыгее, Приморском крае, Белгородской и Самарской области.

При этом в 57 регионах России количество людей, регулярно занимающихся спортом и придерживающихся правильных привычек, напротив выросло. Самыми здоровыми регионами оказались Севастополь, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Удмуртия и Тува.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в конкурсе социальной рекламы на тему пропаганды ЗОЖ. С помощью конкурса планируется привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

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