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Общество

Ветеринарные препараты в России могут разрешить продавать без сертификации

В России до 1 января 2026 года могут ввести мораторий на требование сертификации импортных лекарств и вакцины для животных. Законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму депутатами, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

Отмечается, что на данный момент в России программы по снижению зависимости от иностранных производителей в этой отрасли нет даже в стадии проекта. При этом более половины ветпрепаратов до сих поступают из недружественных стран. «Ведущие отечественные производители признают неспособность без господдержки обеспечить потребности в ближайшие годы. С учетом разнообразия животных, болезней, а также относительно небольших потребностей в некоторых из них, производство полного перечня ветпрепаратов не рассматривается отечественными производителями как экономически целесообразное», — отмечают авторы законопроекта.

В настоящее время в стране работают 99 отечественных производителей ветпрепаратов. Более того, отечественные производители, по данным Минсельхоза, ведут активную разработку новых высокотехнологичных препаратов.

«На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной», — отметили в пресс-службе министерства.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги. Деньги за предоставленные услуги можно будет вернуть только в том случае, если у животного есть официальная регистрация.

Напомним, в сентябре 2023 года в Псковской области вступила в силу идентификация домашних животных. Начиная с 1 марта 2024 года регистрация животных станет обязательной. Так, к идентификации относятся чипирование, бирка, тату или специальный ошейник.

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