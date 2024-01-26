В России предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

08:05, 26 января 2024, ПАИ

Россияне смогут получать налоговый вычет за лечение своих домашних животных. Соответсвующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, пишут «Известия».

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные», — говорится в пояснительной записке.

При этом, деньги за предоставленные услуги можно будет вернуть только в том случае, если у животного есть официальная регистрация.

Напомним, в сентябре 2023 года в Псковской области вступила в силу идентификация домашних животных. Начиная с 1 марта 2024 года регистрация животных станет обязательной. Так, к идентификации относятся чипирование, бирка, тату или специальный ошейник.