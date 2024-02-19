В России разрабатывают биореактор для создания органов

08:12, 19 февраля 2024, ПАИ

Работу над инновационным биореактором для создания органов начнут в этом году в Сеченовском университете в рамках программы «Орган на заказ», пишут «Известия».

По словам руководителя Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России Петра Тимашева, для каждой ситуации нужно будет прорабатывать отдельные комбинации, которые на обычном биореакторе предусмотреть невозможно.

На данный момент специалисты разработали ряд базовых технологий и начали работу по созданию биоинженерной лаборатории. Вначале им предстоит организовать среду, которая при помощи ряда факторов создаст благоприятные условия для роста различных тканей человеческого организма.

Создание органов на заказ ученые начнут с пародонтального комплекса, опорно-удерживающей ткани зубов. Через три года ученые планируют вывести проект на уровень клинической практики.