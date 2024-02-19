Ветераны СВО из Псковской области примут участие в «Кубке Защитников Отечества» в Калуге

09:45, 19 февраля 2024, ПАИ

Спортсмены из Псковской области примут участие в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» срели ветеранов СВО, Соревнования пройдут в Калужской области с 21 по 24 февраля, сообщили ПАИ организаторы.

В соревнованиях примут участие ветераны СВО из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Организаторами «Кубка» выступают государственный фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правительства Калужской области.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

22 февраля в рамках оревнований Паралимпийский комитет России проведет Паралимпийский урок, на котором ветераны СВО узнают, что такое паралимпийский спорт, его историю и развитие.

На «Кубке» спортсмены-паралимпийцы, среди которых чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также и тренеры сборных команд России проведут мастер-классы по адаптивным видам спорта.

Планируется, что в открытии соревнований примут участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент Паралимпийского комитета России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Павел Рожков, Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.