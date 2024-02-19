Ветераны СВО из Псковской области примут участие в «Кубке Защитников Отечества» в Калуге
Спортсмены из Псковской области примут участие в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» срели ветеранов СВО, Соревнования пройдут в Калужской области с 21 по 24 февраля, сообщили ПАИ организаторы.
В соревнованиях примут участие ветераны СВО из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Организаторами «Кубка» выступают государственный фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, правительства Калужской области.
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
22 февраля в рамках оревнований Паралимпийский комитет России проведет Паралимпийский урок, на котором ветераны СВО узнают, что такое паралимпийский спорт, его историю и развитие.
На «Кубке» спортсмены-паралимпийцы, среди которых чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также и тренеры сборных команд России проведут мастер-классы по адаптивным видам спорта.
Планируется, что в открытии соревнований примут участие председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, президент Паралимпийского комитета России, член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Павел Рожков, Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.
Ветераны СВО из Псковской области примут участие в «Кубке Защитников Отечества» в Калуге