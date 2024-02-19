Стихийную свалку покрышек на Юбилейной в Пскове уберут в марте

09:45, 19 февраля 2024, ПАИ

Стихийная свалка старых покрышек во дворе дома № 60 по улице Юбилейной в Пскове стала одной из тем, которые обсуждались на встрече жителей этого дома, депутата городской Думы по округу №9 Юлии Пожидаевой и представителей администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Как пояснил начальник Управления городского хозяйства Александр Грацкий, в марте будет заключен контракт на вывоз автопокрышек из двора.

С 2021 года в России запретили использовать автомобильные покрышки во дворах и на газонах для создания различных скульптур и ограждений. Также категорически запрещено сооружать из покрышек укрепления для берега, создавать из них спортивные тренажеры и детские аттракционы.