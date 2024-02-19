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Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области ищет сотрудников

В отдел государственной службы и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области требуются сотрудники, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Требования к соискателям: высшее образование; опыт работы с документами; аналитический склад ума, умение работать в режиме многозадачности. Уровень заработной платы – по итогам собеседования.

Резюме можно присылать на почту: ev.polyakova@zdrav.pskov.ru. Контактный номер телефона: 299-899 (добавочные 112 или 113).

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