Комитет по здравоохранению Псковской области ищет сотрудников

09:51, 19 февраля 2024, ПАИ

В отдел государственной службы и кадровой политики комитета по здравоохранению Псковской области требуются сотрудники, сообщили ПАИ в пресс-службе.

Требования к соискателям: высшее образование; опыт работы с документами; аналитический склад ума, умение работать в режиме многозадачности. Уровень заработной платы – по итогам собеседования.

Резюме можно присылать на почту: ev.polyakova@zdrav.pskov.ru. Контактный номер телефона: 299-899 (добавочные 112 или 113).