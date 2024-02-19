Жителям Псковской области предложили поздравить друг друга с 23 Февраля необычными онлайн-открытками

10:06, 19 февраля 2024, ПАИ

Музей Победы предложил жителям Псковской области поздравить друг друга с Днем защитника Отечества тематическими онлайн-открытками. Музей разместил на своем сайте виртуальную выставку рисунков, посвященных 23 Февраля. Об этом ПАИ рассказали в музее.

«Каждый посетитель сайта Музея Победы может поздравить своих близких и друзей с Днем защитника Отечества, отправив любой понравившийся рисунок в качестве открытки с поздравительным текстом по электронной почте», – отметили в Музее Победы.

Всего в онлайн-экспозицию вошло более 17 тысяч рисунков. Это работы участников международного конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» из различных регионов России, а также Грузии, Египта, Таджикистана, Беларуси, Молдовы и других стран. Свои работы на конкурс прислали и профессиональные художники, и любители.