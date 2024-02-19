Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе
В ряде населенных пунктов Гдовского района будет проводиться плановое отключение электроэнергии. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
Сегодня, 19 февраля, свет отключат в деревнях Раскопель и Драготина.
20 февраля без электроснабжения останутся жители деревень Дуброво, Гостичево, Лавынь и Остров.
22 февраля электроэнергию отключат в деревне Любимец.
Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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