Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

10:14, 19 февраля 2024, ПАИ

В ряде населенных пунктов Гдовского района будет проводиться плановое отключение электроэнергии. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Сегодня, 19 февраля, свет отключат в деревнях Раскопель и Драготина.

20 февраля без электроснабжения останутся жители деревень Дуброво, Гостичево, Лавынь и Остров.

22 февраля электроэнергию отключат в деревне Любимец.

Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.