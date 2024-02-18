Концерт органной музыки пройдёт в Пскове

11:31, 19 февраля 2024, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Лики раннего барокко» (10+) состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 24 февраля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие дипломант всероссийского конкурса органистов (2019) Марина Ишина (орган, клавесин, клавикорд).

В концерте «Лики раннего барокко» прозвучат музыкальные произведения XV–XVIII веков: основоположника немецкой органной музыки, импровизатора XV века Конрада Паумана, нидерландского композитора, органиста и клавесиниста XVI века Яна Питерсзона Свелинка, германских органистов, клавесинистов и композиторов эпохи барокко Иоганна Якоба Фробергера, Генриха Шейдемана, Иоганна Каспара Керля, Георга Муффата, а также итальянского композитора и органиста-клавесиниста раннего барокко Джироламо Фрескобальди.

Музыкальные произведения исполнят не только на органе, но и на клавесине-оттавино и клавикорде.

Храм открывается за 45 минут до мероприятия.