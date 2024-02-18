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Культура

Героическим будням защитников Донбасса посвящена новая выставка в музее «Изборск»

Выставка живописи художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса» откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» в рамках 15-го Международного форума славянских искусств «Золотой Витязь» 21 февраля. Об этом ПАИ сообщили в правительстве Псковской области.

Художники отразили в своих работах героические будни защитников Донбасса, повседневную жизнь и быт простых людей. Мотивы произведений взяты с мест боевых действий СВО. На полотнах изображены портреты бойцов и мирных жителей.

Открытие выставки пройдет в Доме купца Анисимова по адресу улица Печорская, 41б в Изборске.

В рамках выставки будет работать мультимедийный просветительский выставочный проект «Донбасс – Россия: история и современность», предоставленный Государственным центральным музеем современной истории России.

Напомним, виртуальная выставка «Донбасс – Россия: история и современность» была представлена в Краеведческом музее Великих Лук. Задача выставки – рассказать об истории Донбасса. На ней презентуют предметы фондовых собраний музеев ДНР и ЛНР, а фотографии, которыми иллюстрирован проект, расскажут о культурном, политическом и экономическом вкладе Донбасса.

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