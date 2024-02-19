Грабителям из Опочки грозит 10 лет тюрьмы

11:50, 19 февраля 2024, ПАИ

10 лет тюрьмы грозит жителям Опочки за разбой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в одной из квартир на улице Ленина в Опочке двое мужчин похитили у местного жителя сотовый телефон, наушники и вейп. При этом мужчине они угрожали ножом и топором. Причинённый ущерб составил более 22 000 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемых. Ими оказались 46-летний безработный, ранее судимый житель Опочки и 34-летний неработающий мужчина из Опочецкого района.

Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью два статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.