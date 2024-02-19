Научно-практическая конференция пройдёт в Пскове во Всемирный день экскурсовода

11:57, 19 февраля 2024, ПАИ

VI Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» пройдёт на площадке ПсковГУ 21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками конференции станут более ста человек из 20 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Великий Новгород, Череповец, Иркутск, Апатиты, Барнаул, Кунгур, Уфу, Омск, Вологду, Якутск, Ханты-Мансийск и Ростов-на-Дону. Также к мероприятию присоединятся специалисты отрасли из Республики Беларусь.

Регистрация на мероприятие начнется 21 февраля в 9:00 в «Точке кипения» (улица Л. Толстого, 4). С 10:30 запланирована пленарная сессия. Далее работу продолжат десять тематических площадок.

На конференции будут рассмотрены темы по популяризации детского и семейного туризма, развитию агротуризма, новым программам и практикам в музеях, трансграничности в региональном туризме, значению историко-культурных объектов и многие другие.