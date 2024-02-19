Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Научно-практическая конференция пройдёт в Пскове во Всемирный день экскурсовода

VI Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» пройдёт на площадке ПсковГУ 21 февраля, во Всемирный день экскурсовода, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками конференции станут более ста человек из 20 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Великий Новгород, Череповец, Иркутск, Апатиты, Барнаул, Кунгур, Уфу, Омск, Вологду, Якутск, Ханты-Мансийск и Ростов-на-Дону. Также к мероприятию присоединятся специалисты отрасли из Республики Беларусь.

Регистрация на мероприятие начнется 21 февраля в 9:00 в «Точке кипения» (улица Л. Толстого, 4). С 10:30 запланирована пленарная сессия. Далее работу продолжат десять тематических площадок.

На конференции будут рассмотрены темы по популяризации детского и семейного туризма, развитию агротуризма, новым программам и практикам в музеях, трансграничности в региональном туризме, значению историко-культурных объектов и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

За полтора месяца псковичи выберут 3 из 17 территорий для благоустройства
19 февраля 2024

Штат Псковского госпиталя для ветеранов войн пополнился новым специалистом
19 февраля 2024

200 пластмассовых эмбрионов человека попыталась ввезти женщина без гражданства из Эстонии в Россию
19 февраля 2024

Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе
19 февраля 2024

Псковская область готовится к старту рейтингового голосования за объекты благоустройства
19 февраля 2024

Псковские разработчики игр стали финалистами всероссийского конкурса «Начни игру»
19 февраля 2024

Молодёжь Пскова приглашают на репетиции Сретенского бала
19 февраля 2024

О непростом весеннем половодье предупредили россиян

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...