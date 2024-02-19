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Общество

За полтора месяца псковичи выберут 3 из 17 территорий для благоустройства

За полтора месяца псковичам предстоит выбрать объекты для благоустройства на 2025 год. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Каждый год псковичи сами выбирают общественные территории для благоустройства. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В этом году голосование за объекты, которые преобразятся в 2025 году, пройдет с 15 марта по 30 апреля», - сообщил Елкин.

На выбор будет предложено 17 локаций:

- у дома № 1/3 на улице Калинина;

- у дома № 4 на улице Георгиевской (детская площадка на набережной);

- напротив дома № 6 в Музейном ( детская площадка в Ботаническом саду);

- у дома № 16 на улице Яна Фабрициуса;

- у дома № 15 на улице 1-й Поселочной;

- у дома № 12 на улице Новгородской;

- у дома № 26 на улице Пригородной;

- парк Выпускников у дома № 2 на улице Санаторной (1-я очередь);

- у ДОС 120 в Военном городке-3;

- у домов №№ 59 и 69 на улице Юбилейной;

- у дома № 71 на Рижском проспекте;

- у домов №№ 77 и 81 на Рижском проспекте;

- площадь Лесная на пересечении улиц Герцена и Волкова;

- между домом 17Б на улице Звездной и домом 3 на улице Юности;

- пешеходная зона у Чёртового ручья (участок между домами 22 и 24 на улицах Алехина и Загородной);

- у дома № 11 в поселке Панино;

- у дома № 2 на улице Индустриальной.

Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей. «Следите за новостями! Чем активнее вы будете – тем больше шансов, что нацпроект придет именно к вам!» - отметил Борис Елкин.

В 2023 году в рамках проекта ФКГС в Псковской области благоустроили 41 территорию. В 2024 году в порядок приведут 37 пространств.

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