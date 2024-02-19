Псковичка в составе сборной Петербурга стала призёром всероссийской спартакиады

12:52, 19 февраля 2024, ПАИ

Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной Санкт-Петербурга стала бронзовым призёром II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года. Соревнования прошли в Челябинске с 12 по 18 февраля, сообщается в группе «Псковский хоккей» в ВК.

Отметим, что в спартакиаде принимали участие 2500 спортсменов, которые соревновались в 14 дисциплинах.

Первое место соревнований досталось хоккеисткам Красноярского края. В финале они выиграли со счётом 2:1 у команды из Башкортостана. Петербургский состав «Динамо-Невы», в котором выступает Анастасия Тельнова, переиграл в матче за третье место команду Московской области со счётом 4:2.

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