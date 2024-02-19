Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благоустройство городского пляжа вдохновляет себежан на участие в проекте ФКГС

В 2023 году в Себеже появился благоустроенный пляж. За реконструкцию общественной территории «городской пляж» на улице Челюскинцев в Себеже проголосовало большинство жителей Себежского района. Голосование проходило годом ранее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ
  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ
  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ
  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ
  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ
  • Пляж в Себеже
    Фото: ПАИ

Жители внимательно наблюдали за ходом работ, писали пожелания, комментировали недостатки, призывали посещающих соблюдать порядок, напоминает издание «Призыв».

На территории пляжа были выполнены работы по устройству деревянного настила, лежаков, скамеек, теневого навеса, кабинки для переодевания, закуплены два биотуалета, установлен мусорный контейнер, обустроен тротуар с ограждением вдоль пляжа, от пешеходного перехода к лестнице. Работы завершены.

С июля пляж стал излюбленным местом отдыха себежан и гостей города.
«Молодцы, хороший подарок жителям города, а вандалам – по рукам!», «Хорошо, мне понравилось!», «Наконец-то за столько лет появился пляж, настоящий», – писали себежане в соцсетях.

В марте начнется голосование за новые проекты благоустройства, в том числе и на территории Себежского района.

Отметим, обустройство общественных территорий происходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Еще две вышки сотовой связи заработали в Бежаницком районе
19 февраля 2024

Небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Псковской области 20 февраля
19 февраля 2024

Урок мужества с участием бойца СВО прошёл в Псковском агротехническом колледже
19 февраля 2024

Из-за праздника изменится график работы почтовых отделений
19 февраля 2024

Гостем программы «Бизнес-ланч» станет директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов
19 февраля 2024

Благоустройство городского пляжа вдохновляет себежан на участие в проекте ФКГС
19 февраля 2024

Лебеди-кликуны вернулись с зимовья в Пушкинский заповедник
19 февраля 2024

За полтора месяца псковичи выберут 3 из 17 территорий для благоустройства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...