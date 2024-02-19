Благоустройство городского пляжа вдохновляет себежан на участие в проекте ФКГС

13:02, 19 февраля 2024, ПАИ

В 2023 году в Себеже появился благоустроенный пляж. За реконструкцию общественной территории «городской пляж» на улице Челюскинцев в Себеже проголосовало большинство жителей Себежского района. Голосование проходило годом ранее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Жители внимательно наблюдали за ходом работ, писали пожелания, комментировали недостатки, призывали посещающих соблюдать порядок, напоминает издание «Призыв».

На территории пляжа были выполнены работы по устройству деревянного настила, лежаков, скамеек, теневого навеса, кабинки для переодевания, закуплены два биотуалета, установлен мусорный контейнер, обустроен тротуар с ограждением вдоль пляжа, от пешеходного перехода к лестнице. Работы завершены.

С июля пляж стал излюбленным местом отдыха себежан и гостей города.

«Молодцы, хороший подарок жителям города, а вандалам – по рукам!», «Хорошо, мне понравилось!», «Наконец-то за столько лет появился пляж, настоящий», – писали себежане в соцсетях.

В марте начнется голосование за новые проекты благоустройства, в том числе и на территории Себежского района.

Отметим, обустройство общественных территорий происходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.