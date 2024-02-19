Урок мужества с участием бойца СВО прошёл в Псковском агротехническом колледже

13:33, 19 февраля 2024, ПАИ

Урок мужества прошёл в Псковском агротехническом колледже сегодня, 19 февраля. Мероприятие провела руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова совместно с бойцом, участником специальной военной операции, ветераном боевых действий.

Учащимся рассказали о важности для бойцов отправленной на фронт гуманитарной помощи, писем, посылок. «Ребята спрашивали, уточняли, чем помочь, интересовались, как и что проходит. Поблагодарили за ту работу, которую мы делаем. Отдельно поблагодарили бойца за его самоотверженность», – рассказала Мария Филонова корреспонденту ПАИ.

Сейчас 22-летний Виктор проходит медреабилитацию после боевого ранения, после лечения снова отправится защищать Родину.



Мария Филонова также отметила, что в ходе урока мужества была отмечена деятельность волонтёрских отрядов, работающих в колледже. Среди них «Волонтёрская рота» и «Надежда». Занятие в «Надежде» проходят в храме Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах. Волонтёры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, отметила руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества.