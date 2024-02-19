Из-за праздника изменится график работы почтовых отделений

13:18, 19 февраля 2024, ПАИ

23 февраля станет выходным для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных, которые продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

24 февраля отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.