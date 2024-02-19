Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок чемпионов Псковской области по блицу достался великолучанину

Великолучанин Валентин Власов стал победителем турнира «Кубок чемпионов Псковской области по блицу», посвящённого 225-летию со дня рождения первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнования прошли в Опочке 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Кубок чемпионов Псковской области по блицу достался великолучанину. Фото: Федерация щахмат Псковской области

В соревнованиях приняли участие три шахматиста, которые завоёвывали титул чемпиона Псковской области по блицу: Валентин Власов из Великих Лук, Григорий Шаранков из Пскова и Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

В групповом турнире в 12 туров Валентин Власов сумел добыть пять побед, дважды сыграть вничью и потерпеть два поражения. 5,5 итоговых очка позволили великолучанину занять итоговое первое место. Вторым стал пскович Григорий Шаранков, который набрал четыре очка. Замкнул тройку лидеров Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Он выиграл в двух партиях, один раз сыграл вничью и уступил в пяти матчах.

Победителя соревнований наградили кубком, грамотой и лавровым венком. Призёры получили грамоты и ценные призы.

Также Валентин Власов получил право бесплатно принять участие в чемпионате СЗФО по блицу или одном из других окружных турниров календарного плана Министерства спорта России в 2024 году.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Кубок чемпионов Псковской области по блицу достался великолучанину
19 февраля 2024

Псковичка в составе сборной Петербурга стала призёром всероссийской спартакиады
19 февраля 2024

12 медалей выиграли псковичи на окружных соревнованиях по спортивной аэробике
19 февраля 2024

Себежане взяли девять наград на чемпионате и первенстве Белоруссии по лыжному ориентированию
19 февраля 2024

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо МФТ
19 февраля 2024

ФК «Луки-Энергия» уступил белорусской команде в третьем контрольном матче
19 февраля 2024

ФК «Псков» добыл победу в последней игре турнира на призы полпреда
19 февраля 2024

Ветераны СВО из Псковской области примут участие в Кубке защитников Отечества в Калуге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...