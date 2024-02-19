Кубок чемпионов Псковской области по блицу достался великолучанину

13:41, 19 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин Валентин Власов стал победителем турнира «Кубок чемпионов Псковской области по блицу», посвящённого 225-летию со дня рождения первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Соревнования прошли в Опочке 17 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В соревнованиях приняли участие три шахматиста, которые завоёвывали титул чемпиона Псковской области по блицу: Валентин Власов из Великих Лук, Григорий Шаранков из Пскова и Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор.

В групповом турнире в 12 туров Валентин Власов сумел добыть пять побед, дважды сыграть вничью и потерпеть два поражения. 5,5 итоговых очка позволили великолучанину занять итоговое первое место. Вторым стал пскович Григорий Шаранков, который набрал четыре очка. Замкнул тройку лидеров Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Он выиграл в двух партиях, один раз сыграл вничью и уступил в пяти матчах.

Победителя соревнований наградили кубком, грамотой и лавровым венком. Призёры получили грамоты и ценные призы.

Также Валентин Власов получил право бесплатно принять участие в чемпионате СЗФО по блицу или одном из других окружных турниров календарного плана Министерства спорта России в 2024 году.

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