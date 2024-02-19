Небольшие осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Псковской области 20 февраля

13:43, 19 февраля 2024, ПАИ

Облачная погода, ночью с прояснениями, прогнозируется на территории Псковской области 20 февраля. Ночью местами небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от -2 до +1 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.