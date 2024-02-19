Традиционная «Ночь выборов» в Пскове соберет политиков, экспертов и журналистов по итогам избирательной кампании
Политическое шоу «Ночь выборов» пройдет в прямом эфире телеканала «Первый Псковский» после окончания голосования на выборах президента России в воскресенье, 17 марта. На площадке государственного медиахолдинга Псковской области в медиацентре Псковского агентства информации в неформальной обстановке соберутся обсудить ход и итоги кампании первые лица региона, политики, общественники, представители бизнеса и медиасообщества.
Проведение «Ночи выборов» по итогам избирательной президентской кампании в Псковской области было анонсировано во время интервью заместителя губернатора по внутренней политике Александра Серавина ПАИ.
«Мне бы очень хотелось, чтобы коллеги из медиахолдинга и в этом году устроили такой праздник для политиков, избирателей, журналистов. Прошлая «Ночь выборов» по итогам губернаторской кампании мне очень запомнилась. Были живые комментарии экспертов, споры, пари – было интересно», – отметил Александр Серавин.
Выборы президента России состоятся 15,16.17 марта. На выборы главы государства зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Предыдущую «Ночь выборов», по итогам выборов губернатора Псковской области, смотрите здесь.
Традиционная «Ночь выборов» в Пскове соберет политиков, экспертов и журналистов по итогам избирательной кампании
Возможности избирательной системы должны быть широко представлены на «Госуслугах» – Александр Серавин
Голосование на президентских выборах с помощью ДЭГ названо максимально безопасным и конфиденциальным
Большое число заявлений на ДЭГ отражает значимость для псковичей выборов президента – Александр Серавин