Традиционная «Ночь выборов» в Пскове соберет политиков, экспертов и журналистов по итогам избирательной кампании

15:09, 19 февраля 2024, ПАИ

Политическое шоу «Ночь выборов» пройдет в прямом эфире телеканала «Первый Псковский» после окончания голосования на выборах президента России в воскресенье, 17 марта. На площадке государственного медиахолдинга Псковской области в медиацентре Псковского агентства информации в неформальной обстановке соберутся обсудить ход и итоги кампании первые лица региона, политики, общественники, представители бизнеса и медиасообщества.

Проведение «Ночи выборов» по итогам избирательной президентской кампании в Псковской области было анонсировано во время интервью заместителя губернатора по внутренней политике Александра Серавина ПАИ.

«Мне бы очень хотелось, чтобы коллеги из медиахолдинга и в этом году устроили такой праздник для политиков, избирателей, журналистов. Прошлая «Ночь выборов» по итогам губернаторской кампании мне очень запомнилась. Были живые комментарии экспертов, споры, пари – было интересно», – отметил Александр Серавин.

Выборы президента России состоятся 15,16.17 марта. На выборы главы государства зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).