Ветеран Великой Отечественной войны из Опочки отметил 98-летие

15:30, 19 февраля 2024, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Виктор Павлович Парамонов отметил 98-летие. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Родился Виктор Павлович в семье кузнеца и до войны работал в кузнице и занимался земледелием. Когда началась война, ушёл добровольцем в партизаны. Участвовал в «рельсовой войне» на оккупированной территории (Себежский, Идрицкий районы), в открытых боях с карателями, подрыве железнодорожного поезда, разведывательных действиях.

После войны работал учителем и директором школы. Сейчас он живёт с семьёй в Опочке.

«Мы признательны Виктору Павловичу за мужество, самоотверженность и верность Отчизне. Его пример – это вдохновение для современных поколений, и мы благодарны за бесценный вклад в историю нашей страны», – написал Юрий Ильин.

Имениннику пожелали здоровья и долгих лет жизни.