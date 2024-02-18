«Масленица в царстве Берендея» проходит в плюсской усадьбе Римского-Корсакова
«Масленица в царстве Берендея» проходит в усадьбе Николая Римского-Корсакова в Плюсском районе, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.
Побывать на представлении можно с 17 февраля по 17 марта. В музее-усадьбе ждут организованные группы от турфирм, группы школьников или студентов.
Гости окажутся в Берендеевом царстве и сами станут сказочными героями. Организаторы обещают посетителям много веселья, танцы, игры, перетягивание каната, катание с горок и ароматный чай с блинами и вареньем.
Подробности можно узнать по телефону 8 (81133) 21253.
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