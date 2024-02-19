Порядка двух миллионов лишились жители Псковской области после общения с мошенниками
Порядка двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Псковского и Опочецкого районов после звонков от махинаторов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые ввели их в заблуждение и завладели их деньгами.
В частности, мошенники предлагал своим собеседникам помочь предотвратить попытки несанкционированного оформления на них кредитов и списания денег с банковских счетов. Кому-то из пользователей махинаторы пообещали дополнительный заработок в интернете.
Всего жители Псковской области лишились порядка двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовных дел. Проводится расследование.
Порядка двух миллионов лишились жители Псковской области после общения с мошенниками