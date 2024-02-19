Три ведущих вуза Псковской области представили свои возможности на выставке «Россия» в День науки и университетов

16:02, 19 февраля 2024, ПАИ

Три ведущих вуза Псковской области представили на экспозиции региона Международной выставки-форума «Россия» в День науки и университетов Форума национальных достижений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Свои научные разработки продемонстрировал Псковский государственный университет. Также его представители рассказали о Передовой инженерной школе Союзного государства. Помимо этого, посетителям стенда Псковской области были презентованы уникальные научные экспонаты и макеты.

Научную методику повышения физических качеств с помощью метода парной ассоциативной стимуляции представила Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. Также представители академии продемонстрировали магнитный стимулятор (реальный действующий образец) в действии. Прибор позволяет прямо через одежду вызывать безболезненное сокращение мышц рук и ног.

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия познакомила посетителей псковского стенда с микро-растениями картофеля, выставочными экземплярами органических минеральных удобрений и стимуляторов роста для растений, разработанных при содействии вуза. Кроме того, была представлена энтомологическая коллекция чешуекрылых насекомых (бабочек) Псковского края.

Стенд Псковской области работает в павильоне №75 ВДНХ.