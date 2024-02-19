Более семи тысяч человек прошли обучение в псковском учебном центре за год

17:02, 19 февраля 2024, ПАИ

7 389 человек прошли обучение в центре «Псков» за год. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Николай Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 февраля.

Он отметил, что в соответствии с лицензией центр реализует программу по профессиональному обучению, в которую входит профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Также здесь можно получить дополнительное образование, здесь есть две подпрограммы: профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Дополнительное образование в прошлом году получали около трёх тысяч человек, ещё четыре тысячи обучались по программам профессионального обучения, уточнил Николай Иванов.

Директор образовательного учреждения отметил, что зачастую в центр приходят именно за повышением квалификации. Профессиональную переподготовку в центре прошло порядка 230 человек: это люди, которые уже имеют дипломы о среднем профессиональном или высшем образовании.

В среднем обучение в центре проходят семь-восемь тысяч человек в год, меньше было только во время пандемии коронавируса, уточнил Николай Иванов. По его словам, тогда из-за ограничений в связи с распространением инфекции в центре за год занимались около шести тысяч жителей региона.

Он напомнил, что центр был создан в 1971 году приказом Министерства строительства в связи с нехваткой рабочих в конце 60-х годов. «Цель создания этого учебного комбината как раз была в приобретении рабочими строительных предприятий второй, третьей и более профессий», – подчеркнул он.