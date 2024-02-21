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Радиостанция "Серебряный дождь"

Порядка 700 договоров об образовании с предприятиями заключает центр «Псков» ежегодно

Порядка 700 договоров на обучение заключает учебный центр «Псков» с предприятиями и предпринимателями Псковской области, сообщил директор образовательного учреждения Николай Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Николай Иванов. Фото: ПАИ

Гость радиоэфира уточнил, что речь идёт о крупнейших предприятиях региона, таких как ПАО «Россети Северо-Запад», АО «ПЭМЗ», АО «АВАР», «СКТ групп», ООО «ТЕХНОСВАР», заводы «ПсковКабель», «Реостат», «Торфмаш», «Велмаш» и многие другие.

«Программы мы разрабатываем сами и, прежде всего, контактируем и советуемся с нашими заказчиками, то есть с кадровыми службами предприятий, организаций и, конечно, со службой занятости. Потому что приходят люди, которые потеряли работу или хотят переквалифицироваться», – отметил Николай Иванов.

Он подчеркнул, что профессиональное обучение состоит из теории и обучения практическим навыкам. «Если теорию без проблем мы можем обеспечить, то что касается обучения практическим навыкам, здесь мы прежде всего рассчитываем на предприятия, для которых мы обучаем людей. Какое там оборудование? Универсальные ли токарные и фрезерные станки или с программным управлением? <...> Мы, конечно, имеем определенное оборудование, машины. Токари и фрезеровщик могут у нас первичные навыки получать в мастерских, сварочного оборудования у нас достаточно. Трактора у нас три, краны, подъемники... Этому мы сами можем обучить», – подчеркнул директор образовательного учреждения.

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