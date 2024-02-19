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Радиостанция "Серебряный дождь"

Две сварочные лаборатории аккредитовали в псковском учебном центре

Две сварочные лаборатории аккредитовали в учебном центре «Псков», сообщил директор образовательного учреждения Николай Иванов в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 февраля.

Фото из архива «СКТ групп»

«Мы аккредитовали две лаборатории по контролю качества сварных соединений. Это лаборатория неразрушающего контроля и лаборатория разрушающего контроля. Лаборатория разрушающего контроля – это разрывная машина, это сжатие, изгиб сварных соединений: труб, пластин и всего остального. Понятно, что сейчас от стальных мы переходим к полиэтиленовым трубам и другим конструкциям. Поэтому нам пришлось пройти аккредитацию, в том числе и по радиографическому (неразрушающему) контролю. Это визуально-измерительный, ультразвуковой и радиографический [контроль. - ПАИ]», – рассказал Николай Иванов.

Гость радиоэфира отметил, что по этим лабораториям центр будет периодически проходить аккредитацию. Он обратил внимание, что у центра есть и лаборатории, и своя мастерская, поэтому образовательное учреждение может обучать хороших специалистов по этому профилю.

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