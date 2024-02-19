Утверждён состав градостроительного совета Пскова

17:53, 19 февраля 2024, ПАИ

Состав градостроительного совета утвержден в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин. Документ размещен на правовом портале Псковской области.

«Градостроительный совет Пскова создается для коллегиального обсуждения и оценки градостроительных, архитектурных и инженерных решений, произведений монументального искусства, комплексных мер по благоустройству территории города Пскова, а также проектной документации объектов капитального строительства, в том числе объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, содействия сохранению памятников истории, культуры, природных ландшафтов на территории города Пскова», – говорится в положении.

Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов совета. В его состав входят специалисты в сфере архитектуры и градостроительства, представители общественных, проектных и строительных организаций, территориальных органов государственной власти в Пскове, органов государственной власти Псковской области.

Председателем совета является глава города Борис Елкин, его заместителями по совету - Ирина Иванова, первый замглавы администрации Пскова, и Алексей Саенко, начальник управления по градостроительной деятельности городской администрации.

Кроме того, в совет вошли, в частности, Денис Василенко (АНО «Возрождение...»), Аркадий Гинделес (Псковгражданпроект), Ирина Голубева (реготделение ВООПИиК), Анастасия Иванова (Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области), Михаил Иванов (гордума), Евгений Иванов (Институт «Спецпроектреставрация»), Наталья Ильина (ПсковГУ), представители сообщества архитекторов региона.

Заседания совета будут проходить при необходимости по решению председателя. При этом на заседании должны присутствовать как минимум две трети членов совета.

Все решения принимаются большинством голосов, однако при их равенстве решающим становится голос председателя. Отмечается также, что все решения совета носят рекомендательный характер.