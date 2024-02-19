Ранее судимый пскович ответит за попытку дать взятку полицейскому

18:12, 19 февраля 2024, ПАИ

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого 24-летнего псковича за дачу взятки должностному лицу, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

Установлено, что 15 февраля 2024 года мужчина через посредников передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, часть средств от общей суммы обещанной взятки в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.