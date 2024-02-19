Ранее судимый пскович ответит за попытку дать взятку полицейскому
Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого 24-летнего псковича за дачу взятки должностному лицу, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.
Установлено, что 15 февраля 2024 года мужчина через посредников передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, часть средств от общей суммы обещанной взятки в размере 200 тысяч рублей.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.
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