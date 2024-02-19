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Общество

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Иван Плетухин проживает в Екатеринбурге. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Во что был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Плетухина, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 112.

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