Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области

18:33, 19 февраля 2024, ПАИ

Пропавшего 32-летнего мужчину ищут в Псковской области, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Иван Плетухин проживает в Екатеринбурге. С 5 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Во что был одет, неизвестно.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Плетухина, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 112.