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Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах

Третий ежегодный турнир по боксу, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в Печорах, сообщает газета «Печорская правда».

  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Ежегодный турнир по боксу в честь Дня защитника Отечества прошёл в Печорах
    Фото: газета «Печорская правда»

В этом году турнир собрал 80 спортсменов из девяти спортивных клубов: СПК «Патриот» (Печоры), СШ «Мастер» (Псков), СК «Витязь» (Печоры), СК «Змей Горыныч» (Пыталово), СК «Пересвет» (Печоры), УСК «Электрон» (Псков), ПМС «Дружина Довмонта» (Печоры), СК Xpress (Псков), СК «Новгородский боксёрский клуб» (Панковка, Новгородская область).

Помимо личного зачёта, в этом году был введён и командный зачёт. Кубки вручались командам с наибольшим количеством побед.

Первое место в командном зачёте занял СК Xpress, второе – УСК «Электрон», третье – СК «Новгородский боксёрский клуб».

В газете отмечают, что печорские спортсмены отлично выступили в личных боях. Семеро печерян завоевали золотые медали, а 13 – серебряные.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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